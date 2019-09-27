Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет пользоваться косметикой исключительно отечественного производства и поручил активизировать ее продажи за границу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что в пятницу, 27 сентября, Александр Лукашенко посетил предприятие "Витекс", на котором производят косметику.

"Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами - Ред.). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сообщил Лукашенко.

Также лидер Беларуси призвал максимально способствовать продажам белорусской косметической продукции за рубеж и развивать ниши потребления на внутреннем рынке. Лукашенко считает, что зарубежная косметическая продукция в целом не лучше отечественной.

"Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья",- объяснил он преимущества.

Также президент Беларуси сделал широкий жест, попросив подарить каждой присутствующей на мероприятии женщине один из представленных образцов продукции. Он обещал оплатить подарки из собственных средств.

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