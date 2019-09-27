В Лас-Вегасе порноактрису-карлика Шерил Мерфи, известную также как Bridget Powers, задержали за нападение на своего любовника. Девушка ударила его ножом, когда застала с другой женщиной. Об этом сообщает The Sun.

Поздно вечером Шерил Мерфи пришла в дом своего парня и увидела его в постели с другой женщиной. Из-за ревности Мерфи схватила нож и ударила им в ногу изменщику.

Шерил Мерфи. Фото: Mirror

Свидетельница инцидента утверждает, что актриса вбежала в комнату с криком: "Я знала, что ты меня не любишь" и накинулась на спящего парня. Ночную ссору и прибытие полиции очевидцы сняли на видео. На месте преступления полицейские нашли окровавленный нож для масла, а нападавшую арестовали.

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