Министерство цифровой трансформации Украины презентовало бренд проекта "государство в смартфоне" – портал и приложение "Дія".

Презентация состоялась на International IT Forum 2019 с участием вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и владельца международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, Андрея Федорива в Запорожье в пятницу.

"Дія" - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. "Дія" сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", - написал Федорив на своей странице в Facebook.

Как пример, основатель агентства рассказал, что в "Дії" количество полей для заполнения при регистрации ФОП онлайн удалось сократить с 58 до 12. По его словам, приложение и сайт станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, Федорив добавил, что разработка бренда осуществилась за счет международных доноров. "Сегодняшняя презентация и разработка бренда – это один из 90 проектов, которые у нас уже в работе… В моем министерстве пока работают только два человека – я и мой первый заместитель. И это все получается делать только благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - отметил во время презентации вице-премьер, транслируемой на YouTube-канале International IT Forum.

Фото: facebook.com

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