Целый ряд населенных пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой из-за долгов. В НАК "Нафтогазе" опубликовали список компаний-должников.

В перечне находятся поставщики отопления, которые обслуживают Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины. Особенно велик риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба НАКа.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - указали в компании, призвав должников погасить свои долги за газ.

Уточняется, что в настоящий момент в соответствующий список входят 116 компаний. При этом всего в Украине 1316 компаний, предоставляющих услуги централизованного отопления.

Как сообщала "Страна", 20 августа представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей.

Видео: youtube.com/Страна.ua