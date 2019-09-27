Бывшая сотрудница клиники, в которой находится на лечении актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной звезды. Об этом сообщает StarHit.

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год", - заявила женщина, пожелавшая сохранить анонимность. Она рассказала, что не работает в клинике с 27 сентября, поэтому готова продать материалы за вознаграждение, но уточнила, на какую сумму рассчитывает.

24 сентября дочь Заворотнюк Анна опубликовала обращение к журналистам: "Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает нам добра". Она также опровергла информацию о том, что ей якобы предлагали несколько миллионов рублей за участие в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Ранее "Страна" сообщала, что медики признали обнаруженную у Заворотнюк опухоль неоперабельной.

Также мы рассказывали, что в палату Заворотнюк привезли годовалую дочь Милу, чтобы придать умирающей актрисе сил.