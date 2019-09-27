Экс-президента, а ныне нардепа Петра Порошенко 23 сентября допросили в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом в эфире Радио НВ заявил зглава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток", - рассказал сказал Холодницкий, но при этом отказался уточнить, в рамках какого дела проводили допрос.

"Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко снова не явился в ГБР на допрос по делу о Керченском инциденте.

Также мы разбирались, зачем экс-президента Порошенко хотят допросить на полиграфе.