В Кабинете министров Украины полагают, что необходима новая формула растаможки "евроблях", которая была бы максимально простой. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в Украине может быть введена максимально простая формула растаможки авто со ставкой в один-три доллара за "кубик".

"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика", - сказал министр.

По мнению Владислава Криклия, такой способ позволит избежать спекуляций и коррупции. Кроме того, понятные алгоритмы упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от послушания разных оценщиков, ведь там, где начинается "тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".

Однако министр констатирует сложность введения такой формулы с точки зрения Министерства финансов, так как поступления от растаможки "евроблях" уже заложены в бюджет, эти средства направляются на дороги, образование и медицину. Криклий полагает, что только в сотрудничества Министерства инфраструктуры с Министерством финансов возможно вывести рациональную формулу.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

А уже 20 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.