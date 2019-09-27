В австралийском штате Новый Южный Уэльс легализовали аборты. Их смогут делать на сроке до 22 недель беременности или позднее, но только при условии, что с этим согласны два врача.

Теперь они декриминализированы на всей территории Австралии. Об этом 26 сентября сообщает ВВС.

"Согласно действующему ныне закону, женщинам и врачам грозит тюремное заключение сроком на 10 лет за аборт, и это ненормально. Новый закон – огромный шаг вперед для женщин в этом штате", – заявила соавтор законопроекта, депутат от Лейбористской партии Австралии Пенни Шарп.

По данным журналистов, принятию нового закона предшествовали недели дискуссий в парламенте, но итоговые поправки в конечном итоге убедили консервативных депутатов, и законопроект получил поддержку других партий.

Ранее сообщалось, что парламент Ирландии легализировал аборты.

Напомним, что в мае-2019 знаменитая голливудская кинодива Мила Йовович призналась, что два года назад ей пришлось сделать аборт.