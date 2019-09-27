Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Он и Офис президента подтвердили эту информацию официально. У Зе сказали, что решат судьбу этого заявления после возврашения президента из США.

Причин такого решения ни Данилюк, ни Зе пока не называют.

Это один из первых назначенцев Зеленского - новый президент выдвинул Данилюка через неделю после инаугурации.

Известно, что новый секретарь Совбеза претендовал на должность премьера - и надо сказать, имел явно больше опыта, чем тот же Алексей Гончарук. Также у него, судя по недавним заявлениям, начался (а точнее возобновился) конфликт с "группой Коломойского".

Данилюк также известен как человек, близкий к международным финансовым структурам.

"Страна" разбиралась, почему собрался увольняться первый крупный чиновник Зеленского.

Как Данилюк попал к Зе

Весной, между первым и вторым турами президентских выборов, будущий президент в эфире "1+1" представил свою команду.

В ней был и Данилюк. Казалось, он будет у Зеленского отвечать вообще за всё. Финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика. В любом случае ему предрекали посты уровня министра и даже премьера.

Но в конце мая Данилюка сделали секретарем Совета безопасности. Правда, и тогда ходили разговоры о том, что это лишь трамплин к чему-то более серьезному.

И предпосылки для этого были. Данилюк - по сути единственный из команды Зе, кто имел большой (хотя и неоднозначный) опыт в госуправлении на высоких должностях.

До 2005 года работал в банковском и финансовом секторе. Потом стал советником премьер-министра Юрия Еханурова, а позже - внештатным советником президента Виктора Януковича. С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича.

В 2014 году Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабмине. А с сентября 2015 года сделал его замглавы своей администрации.

После ухода кабмина Яценюка и прихода Гройсмана, Данилюк стал в нем министром финансов. Именно в его каденцию национализировали Приватбанк (что вызвало у министра конфликт с Игорем Коломойским). А летом 2018 года, в разгар борьбы между Гройсманом и Порошенко за контроль над налоговой и таможней, Рада отправила в отставку Данилюка, который умудрился поссориться и с премьером, и с президентом, пытаясь через международные финансовые структуры усилить свое влияние на Госфискальную службу.

Сейчас Минфин возглавляет бывший зам Данилюка Оксана Маркарова. А ее бывший шеф оказался на почетной должности, которая, однако, остается на обочине бюджетных потоков и прямого влияния на ситуацию в стране.

В этом смысле фигура его предшественника Александра Турчинова была куда более весомой: "кровавый пастор" опирался на крупную фракцию "Народнго фронта" в парламенте, которая входила в правящую коалицию. Ничего такого нет у Данилюка и близко.

То есть сейчас должность секретаря Совбеза выглядит более ритуальной. Что может быть одной из причин его желания уйти в отставку.

Но есть и более серьезные раздражители, которые могли привести экс-министра к решению уйти.

Не поделил Зеленского с Богданом

Вторая вероятная причина - это конфликт Данилюка с группой Богдана-Коломойского в окружении Зе.

О том, что этот конфликт существует, стало понятно еще неделю назад, на шоу "Свобода слова" у Савика Шустера. Оно было в целом задумано как "избиение Коломойского". Свой удар нанес и Данилюк, который пришел на эфир.

Он заявил, что сделает все, чтобы Игорь Коломойский не получил большой власти в Украине.

"У меня тогда (на старте президентства Зеленского - Ред.) была откровенная позиция. Я увидел настроение президента Зеленского, на тот момент кандидата, менять страну. И я понимал опасность, если будет расти влияние Игоря Коломойского. Я тогда дал публичное обещание, что буду делать все возможное, чтобы был баланс. И до этого момента я это делал", - признался Данилюк.

Он встал на защиту Валерии Гонтаревой, которая обвиняла Коломойского в поджоге ее дома и автомобиля. И заявил, что хоть и не знает, виновен ли олигарх, но "условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским. И это опасно".

Данилюк на этом эфире также оправдывал национализацию "Приватбанка", которую Коломойский сейчас оспаривает в судах.

А сегодня, после заявления Данилюка об отставке, издание "НВ" (близкое к прозападной и грантовской тусовке) сообщило, что причиной ухода являются попытка главы Офиса президента Андрея Богдана влиять на решения СНБО.

Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию Приватбанка.

"Война серьезная", - заявил источник "Нового времени".

Впрочем, отправят ли Данилюка в отставку - это пока вопрос. Отметим, что "фальстарт" с утечкой этой информации похож на намеренный слив. Причем, скорее всего (судя по негативному настрою первых публикаций об этом) его устроили противники Данилюка с целью не дать Зеленскому проигнорировать заявление об отставке.

Однако теперь, после появления информации о мотивах Данилюка (конфликт с Коломойским), ее будут использовать и враги олигарха, для того, чтоб уже со своей стороны давить на Зеленского. Президент теперь оказывается в двусмысленной ситуации - подписать заявление будет означать, что он "играет" на стороне Коломойского.

Отметим, что у Коломойского сейчас назревает серьезный конфликт с западными структурами, которым не нравятся его намерения "порешать" вопрос с Приватбанком. Да и вообще вызывает опасения степень его влияния на государственые дела.

В тоже время Данилюк, как писалось выше, считается близким к международным финансовым организациям. И в этом плане история с его отставкой преобретает уже серьезный масштаб.

Правда, остается открытым вопрос - а нужно ли самому Данилюку оставаться на должности, на которой он объективно не на что влиять не может. Либо он хочет уйти в ореоле "борца с олигархами".

К слову, уже давно ходили слухи, что Данилюка могут назначить послом Украины в США. Однако в нынешней ситуации это маловероятно, так как секретарь СНБО прочно ассоциируется со средой, близкой к демократам и вряд ли Трамп обрадуется такой кандидатуре.

Да и скандал, который сейчас раскручивается вокруг ухода секретаря СНБО, вряд ли предрасположит президента доверить ему такой важный пост.

Что говорят в Сети об отставке Данилюка

Многие видят в решение секретаря СНБО уйти следствие эфира у Савика Шустера.

"Игорь Валерьевич сожрал Данилюка", - считает блогер из Днепра Денис Гороховский.

"Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку и ждёт решения президента Зеленского. А ведь всего неделю назад, в эфире у Шустера, в том, где Коломойского песочили (или наоборот), призывал подать в отставку Богдана, чтобы тот не влиял на суды по Привату. Се ля ви", - пишет блогер Александр Скубченко.

"Скорость, с какой Данилюк вылетел из рнбо, лишь только приоткрыв рот на Коломойского у Шустера, показательна", - пишет блогер Андрей Шор.

Журналистка Соня Кошкина считает, что Данилюк проиграл подковерную борьбу Коломойскому.

По Данилюку важный момент. Заявление об отставке он написал ДО поездки Зе в США.

Собственно, посему туда и не поехал. О чем (тут уже сугубо мое предположение) не сильно жалеет, я думаю. Ибо Зе из Штатов вернулся не в лучшем расположении духа. Почему - понятно.

Итак. Заявление было написано ДО. Не для того, чтобы положить на стол и тут же обиженно хлопнуть дверью. Но - так они уговорились с Президентом - продолжить обсуждение по завершении визита.

Подробно рассмотреть причины (в том числе, да, невозможность дальше мириться с патологическим хамством одного из коллег), наметить пути оптимизации и тд.

Но разговор этот уже не состоялся.

Ибо произошёл слив (по-другому эту подачу информации назвать нельзя).

Офис Президента его очень быстро подтвердил. Случайно, видимо ))

Так что Данилюк теперь точно уходит. И сомневаюсь, что послом. Первый, кто будет противиться - инициатор слива. В подковерных играх этот человек пока побеждает.

Кстати. Интересно, что такое большое намечается, что Данилюк - хорошо разбирающийся в финансах (к другому вопросы быть могут, к этому - нет) стал мешать?"

А вот "порохоботы" связывают отставку Данилюка с его недавней поездкой в зону ООС (якобы секретарь СНБО увидел там подготовку к "зраде").

"Интересные пироги. Данилюк съездил в ООС - и сразу заяву на стол, типа он на это не подписывался...", - пишет Алекс Нойт.

А журналист Макс Назаров с иронией намекает, что при Зе все идет как при Порошенко, поэтому новым секретарем Совбеза станет Александр Турчинов.

"Данилюк подал в отставку с поста секретаря РНБО. По моему инсайду новым секретарём станет Олександр Турчинов. Ну, не нового же человека ставить в самом деле".