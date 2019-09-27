Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на предмет причастности к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Об этом на своей странице в соцсети сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

В сообщении говорится, что во время досудебного расследования установили фактоткрытия оффшорной компанией в период 2007-2014 годов кредитных линий в иностранных банках.

"Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", - написала в соцсети Варченко.

Фото: facebook.com

Напомним, Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. В августе 2019 года Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Также мы сообщали, что главу группы "Финансы и кредит" Жеваго вызывают в ГБР, чтобы допросить и вручить "пидозру".

Известно, что Жеваго остается владельцем финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", центром которой является Полтавский ГОК - одно из крупнейших железорудных предприятий Украины.