Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что Офис президента превратили в современный coworking. Об этом Мендель сообщила в своем Instagram.

"Возвращаешься со Штатов, а офис превращен в современный coworking!" - написала пресс-секретарь под видео, где она в коридорах Офиса президента играет в настольный теннис.

Кроме того, на видео Мендель сказала, что на каждом этаже в здании играет современная музыка.

Видео: Instagram/Iuliia Mendel

Сегодня "Страна" сообщала, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель бросилась на журналиста и помешала ему задать вопрос главе государства и его заместителю Андрею Богдану.

Также мы рассказывали о том, что ГПУ направила повторный запрос в Офис президента в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ.