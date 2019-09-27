Боевая пресс-секретарь Зеленского похвасталась, что в ОП теперь можно играть в настольный теннис. Видео
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что Офис президента превратили в современный coworking. Об этом Мендель сообщила в своем Instagram.
"Возвращаешься со Штатов, а офис превращен в современный coworking!" - написала пресс-секретарь под видео, где она в коридорах Офиса президента играет в настольный теннис.
Кроме того, на видео Мендель сказала, что на каждом этаже в здании играет современная музыка.
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Повертаєшся з Штатів, а офіс перетворено на сучасний coworking !
Видео: Instagram/Iuliia Mendel
Сегодня "Страна" сообщала, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель бросилась на журналиста и помешала ему задать вопрос главе государства и его заместителю Андрею Богдану.
Также мы рассказывали о том, что ГПУ направила повторный запрос в Офис президента в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ.