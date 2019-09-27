СБУ и Интерпол совместно занимаются международным розыском Алексея Левина, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным руководителя Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара, сейчас следователи СБУ сосредоточились на установлении заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. По словам Тиводара, СБУ и Генпрокуратура собрали достаточно доказательств и сообщили о подозрении Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Кроме этого, следователями Службы безопасности Украины продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения.

А в июле Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

В августе появилась информация, что подозреваемый в участии в подготовке нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза, но после допроса отпущен, поскольку Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию.