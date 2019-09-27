Сандру Мюллер, начавшую во Франции кампанию против сексуальных домогательств вслед за флешмобом #MeToo, признали виновной в клевете. Она беспочвенно обвинила в домогательствах Эрика Бриона, бывшего гендиректора французского телеканала Equidia, сообщает BBC.

В октябре 2017 года Мюллер написала в соцсетях пост о Брионе и призывом делиться историями о домогательствах на работе. Впоследствии выяснилось, что Брион никогда не работал вместе с Мюллер и, соответственно, не мог домогаться до нее с использованием служебного положения. По его словам, какое-то время он флиртовал с ней, однако, не добившись взаимности, извинился и больше ей не докучал.

Суд постановил, что Мюллер должна выплатить Бриону 20 тысяч евро. Это - компенсация морального вреда, а также потерянных гонораров, так как после ее обвинений у него были проблемы в профессии. Сам Эрик Брион назвал кампанию, запущенную Мюллер, "неудержимой машиной".

Сандра Мюллер Фото: Getty Images

После того как журнал New York Times в 2017 году напечатал статью с разоблачениями изнасилований, касающимися известного американского кинопродюссера Харви Вайнштейна, Мюллер создала в микроблоге Twitter хэштег #balancetonporc ("сдай свинью". - Ред.) и призвала женщин по всему миру рассказать общественности о случаях сексуальных домогательств, с которыми те сталкивались.

Активистка написала также, что сама стала жертвой словесных домогательств Эрика Бриона. Тот подал в суд, требуя взыскать с журналистки 65 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб и удалить соответствующий твит.

По словам истца, фразы, сказанные им в пьяном виде Сандре Мюллер на одной из вечеринок, следовало воспринять "с иронией", что не было отражено в последовавшем гневном твите журналистки. В результате репутация Бриона сильно пострадала.

Публикация твитов Сандры Мюллер вызвала во Франции большой общественный резонанс. Известная актриса Катрин Денёв и многие другие женщины раскритиковали журналистку и призвали не подвергать мужчин публичному позору. Между тем их требование "защитить свободу домогаться" вызвало бурю негодования у защитниц прав женщин.

Напомним, что в США отменили выступления оперного певца Пласидо Доминго из-за обвинений в домогательствах.

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