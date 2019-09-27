Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с экономической точки зрения не выгодно прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией. Об этом Криклий сказал в интервью "ЭП".

"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными... Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - сказал он.

По его словам, в январе-августе 2019 года между Украиной и Россией по ж/д было перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом. Проездная оплата в интересах Украины составила 3,5 млрд гривен.

Также он сообщил, что согласно правилам ВТО, в которую входит Украина, между странами должен происходить транзит и ни одна из сторон-подписантов не имеет ограничивать это транзитное право или блокировать его.

"То есть, если мы нарушаем правила ВТО, это нужно решать не только на украинском уровне, но и на международном уровне. Иначе получается, что мы теряем свой транзитный потенциал и нарушаем часть соглашения с ВТО", - сообщил Владислав Криклий.

Как сообщала "Страна", восстановление прямого авиасообщения с Россией он назвал "опасным для украинцев". При этом глава Мининфраструктуры Украины назвал сложившуюся ситуацию с запретом авиаперевозок между Украиной и Россией "хорошими условиями для белорусской экономики".

Напомним, что в Министерстве инфраструктуры намерены запустить пилотный проект по допуску частных, негосударственных поездов на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок. Также стало известно, что непосредственно "Укрзализныцю" решили вернуть в введение профильного министерства.