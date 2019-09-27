Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за того, что кибератаки и со стороны России и их вмешательство в выборы других стран растет. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания LRT.

В среду, 25 сентября, правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.

В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент. Сторонники законопроекту считали, что онлайн-голосования поможет увеличить явку избирателей.

Министр юстиции Ельвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что, по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект.

Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектив о внедрении онлайн-голосования.

Ранее "Страна" рассказывала, почему Трамп в разговоре с Зе заявил о кибератаке из Украины и при чем здесь Пинчук.

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