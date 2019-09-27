В США увеличилось число граждан, которые поддерживают импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Politico/Morning Consult, обнародованные в пятницу, 27 сентября.

Опрос, проведенный после объявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о поддержке процедуры импичмента во вторник, показывает, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе. Столько же респондентов говорят, что Конгресс не должен начинать процедуру импичмента. Еще 13% опрошенных не определились, поддерживают ли они процедуру или нет.

Уточняется, что почти все опросы проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа в отношении Украины.

Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье. Среди избирателей Демократической партии поддержка расследования по делу об импичменте увеличилась на 13 пунктов, с 66% до 79% сейчас.

Выросла поддержка и среди республиканских избирателей – с 5% на прошлой неделе до 10% на этой.

Для опроса было проведено интервью с 1640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

Напомним, скандал в американских политических кругах был вызван телефонным разговором Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп назвал действия демократов по объявлению ему импичмента позором.

Также мы сообщали, что в Брюсселе возмутились упреками Трампа в недостаточной поддержке Украины.