Миссия Международного валютного фонда по итогам работы в Украине 12 - 26 сентября констатировала, что рост экономики в Украине остается слишком низким из-за повсеместной коррупции и доминировании в ней госпредприятий и олигархов. Об этом сказано в отчете МВФ, обнародованном на сайте организации.

Сообщается, что, по мнению МВФ, украинские власти восстановили макроэкономическую стабильность, и рост возобновился. Экономика растет со скоростью 2,5–3,5%. Правильная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов Украины. Дефицит счета текущих операций сократился до 3–3,5% ВВП, а резервы восстановились до более чем 20 миллиардов долларов США.

"Тем не менее, рост слишком низок, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседями Украины. ВВП на душу населения в Украине все еще очень низок - всего 20% от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы", - сказано в отчете.

Уточняется, что рост сдерживается слабой деловой средой - "с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительными частями экономики, в которых доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи".

"Региональное сравнение показывает, что наиболее существенные различия в прогрессе реформ между Украиной и ее соседями заключаются в качестве правовой институциональной базы. Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто", - говорится в отчете МВФ.

Уточняется, что подъем экономики на путь более высокого роста требует макроэкономической стабильности и ускорения структурных реформ, а также независимости центрального банка.

"После выборов этого года у властей появилась возможность продвигать столь необходимые реформы. Они поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики и достижению более сильного роста для повышения уровня жизни всех украинцев, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность, и они уже обеспечили принятие различных частей законодательства о реформе", - сказано в сообщении МВФ.

В отчете речь идет о том, что обсуждение новой программы финансирования, с просьбой о которой в МВФ обратились украинские власти, продолжится в ближайшие недели.

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