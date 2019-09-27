Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк решил покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением президента Владимира Зеленского. Об этом пишет НВ со ссылкой на свои источники.

Как рассказал собеседник издания, первой причиной ухода являются попытка главы Офиса президента Андрея Богдана влиять на решения СНБО. Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию Приватбанка.

"Война серьезная", - заявил источник.

Сам Данилюк подтвердил свое решение оставить должность, но пока никак не объяснил.

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