Интернет-гигант Google празднует свое 21-летние (совершеннолетие в США). В честь этого на стартовой странице одноименного поисковика появилась фирменная картинка-дудл. На ней изображена открытка со снимком персонального компьютера (ПК) старого образца, на котором стоит дата 27 сентября 1998 года. На его экране видна поисковая строка Гугл, а рядом стоят системный блок и модем для интернета.

Главный домен поисковой системы google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года, а сама компания основана 4 сентября 1998. При этом свой день рождение поисковик иногда отмечает в разные даты - 7 или 27 сентября.

Именно 27 сентября студенты Стэнфордского университета Сергей Брин и Лоуренс "Ларри" Пейдж, опубликовали статью о запуске прототипа "масштабной поисковой системы".

Рисунок дудла виден в большинстве стран мира, кроме Норвегии, Финляндии, некоторых стран Африки и Китая.

Как сообщала "Страна", в 2015 году Европейский суд обязал интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, если такая информация устарела, является ложной или нарушает их право на неприкосновенность личной жизни. Это назвали "правом на забвение".

Напомним, что китайская корпорация Huawei, оказавшаяся под санкциями властей США, представила в Мюнхене новые смартфоны без утилит от Google.

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