The Beatles выложила клип Here Comes the Sun спустя 50 лет после выхода песни

YouTube-канал The Beatles опубликовал клип на песню Here Сomes the Sun. Его приурочил к 50-летию одиннадцатого студийного альбома группы Abbey Road, в котором и вышла это песня. Кроме того, пресс-служба на YouTube сообщает, что к круглой дате выпустят пластинки. "The Beatles отметят юбилей альбома набором красиво оформленных пластинок, которые будут выпущены 27 сентября", - говорится в сообщении на видео-хостинге. В новое издание альбома будут включены 17 композиций в новых аранжировках, созданных музыкальным продюсером Джайлзом Мартином и звукорежиссером Сэмом Океллом. Переизданный альбом также включит в себя 23 студийных и демо-записи, большинство из которых ранее не публиковались. В самом клипе действие происходит в комнате-студии, в которой стоят инструменты "Битлов". В мягком свете фотографии группы начинают оживать и как ковры-самолеты слетаться к фотоколлажу вместе с текстами песен. Параллельно идет двухмерная анимация про полет журавля, который видит основные моменты, связанные с записью альбома, а комната наполняется тенями музыкантов. Заканчивается клип архивными видео группы. Произведение очень атмосферное, в теплых тонах, что очень хорошо сочетается с приятной музыкой. Видео: YouTube/The Beatles Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре 2018 года The Beatles к 50-летию White Album выпустили новый клип, в котором поется об украинских девушках, которые сводят с ума. Кроме того, мы рассказывали, что Пол Маккартни написал книгу о приключениях дедушки и четырех внуков. Подписывайся на Страну в Twitter . Узнавай первым самые важные и интересные новости!