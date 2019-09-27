Брюссель возмущен упреками президента США Дональда Трампа относительно якобы недостаточной поддержки Украины Евросоюзом. Об этом спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил немецкому изданию ARD в пятницу, 27 сентября.

В обнародованном тексте телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает. "Обвинять нас в этом - возмутительно", - сказал Эльмар Брок, спецпредставитель Европейской комиссии по вопросам Украины.

Он напомнил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро.

"И это еще без учета поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

По словам Брока, соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

"Экспорт из Украины в Европейский Союз резко вырос", - добавил он.

Напомним, после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США, во время которого Зеленский упрекнул Евросоюз в недостаточной поддержке, в Европейской комиссии напомнили, что ее поддержка завязана на обязательствах Украины продолжать реформы.

Также мы сообщали, что в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа.