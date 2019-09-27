Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил слухи о том, что он написал заявление об отставке. Об этом свидетельствует пост в его Facebook.

"Информацию относительно заявления про мою отставку подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал Данилюк.

Скриншот: Facebook/ Alex Danylyuk

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая. Ранее, в 2016 - 2018 годах Данилюк возглавлял Министерство финансов.

Слухи об отставке Данилюка появились утром 27 сентября. "Обозреватель" сообщил, что он увольняется, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США. Сначала секретарь СНБО иронично отреагировал на эту информацию, написав в Facebook: "Есть еще идеи относительно трудоустройства?" Однако позже в Офисе президента подтвердили информацию, что Данилюк действительно написал заявление об увольнении.