До титульного боя украинского боксера Сергея Деревянченко против казахского бойца Геннадия Головкина осталось всего восемь дней. Напомним, что поединок Головкин vs Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке. И на кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе.

Помимо титула IBF, от которого отказался Сауль Альварес, на кону также будет стоять титул Международной боксерской организации (IBO), как передает BoxingScene.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Головкин и Деревянченко встретились в Нью-Йорке перед выходом на ринг в октябре и провели дуэль взглядов.

Так же мы рассказывали, что на бой украинского боксера Александра Усика в Чикаго уже за месяц проданы почти все билеты.