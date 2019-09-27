Деревянченко vs Головкин. На кону титульного боя будет два чемпионских пояса
До титульного боя украинского боксера Сергея Деревянченко против казахского бойца Геннадия Головкина осталось всего восемь дней. Напомним, что поединок Головкин vs Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке. И на кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе.
Помимо титула IBF, от которого отказался Сауль Альварес, на кону также будет стоять титул Международной боксерской организации (IBO), как передает BoxingScene.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Головкин и Деревянченко встретились в Нью-Йорке перед выходом на ринг в октябре и провели дуэль взглядов.
Так же мы рассказывали, что на бой украинского боксера Александра Усика в Чикаго уже за месяц проданы почти все билеты.
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