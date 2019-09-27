В Фейсбуке начали скрывать количество лайков. Некоторые австралийские пользователи уже не видят количество лайков под чужими записями, так как соответствующий эксперимент начался именно там. Об этом сообщает ВВС.

В соцсети планируют скрывать количество лайков, чтобы уменьшить социальное давление среди пользователей. Это решили сделать после того, как в Инстаграме в нескольких странах начали внедрять подобное.

"Речь идет о том, чтобы исключить это число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и качестве контента, а не на количестве симпатий или реакций", - говорится в сообщении.

В случае распространения данного эксперимента на всю соцсеть, пользователи смогу видеть количество лайков лишь на своих записях.

Как сообщала "Страна", в июле в Инстаграме в порядке эксперимента начали скрывать точное количество лайков под записями части пользователей в ряде стран. При этом каждый отдельный пользователь по-прежнему сможет видеть количество лайков на собственной странице. Для этого надо будет нажать на список лайкнувших. Но друзья, подписчики и сторонние пользователи могут не иметь доступа к этой информации в случае внедрения этого повсеместно.

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