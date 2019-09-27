В пятницу, 27 сентября, в Офисе президента сообщили, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Ее рассмотрит президент Украины Владимир Зеленский по возвращению из США, пишет ОП в Telegram.

Фото: t.me/OP_UA

Сегодня в СМИ появились слухи об отставке Данилюка. На это секретарь СНБО иронично отреагировал, спросив о том, "есть еще идеи по поводу трудоустройства?".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая. Ранее, в 2016 - 2018 годах Данилюк возглавлял Министерство финансов.

Также мы писали, что в июле, еще до парламентских выборов и назначения нового правительства, Данилюк заявлял об амбициях на кресло премьер-министра Украины.