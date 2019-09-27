Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что пока нет никаких свидетельств, что водитель наехавшего на нее в Лондоне авто действовал умышленно. Такое заявление она сделала в эфире Украинского радио, комментируя ДТП.

"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала она.

Валерия Гонтарева также сообщила, что водитель не убегал с места дорожно-транспортного происшествия и ей сразу было известно его имя и номер машины.

По ее словам, сейчас полиция снова опрашивает свидетелей.

"Единственное, что я помню, когда я открыла глаза, они (свидетели - Ред.) говорили, что водитель не мог меня не видеть, потому что возвращал из-за угла. Я переходила по пешеходному переходу и он сбил меня просто посередине. Однако может ли он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было. Если они придут к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП ", - рассказала Гонтарева.

Она добавила, что получила тяжелую травму и уже перенесла две операции. Впереди еще два хирургических вмешательства.

Напомним, Валерия Гонтарева, которая возглавляла Национальный банк Украины с 2014 до 2018 года, пострадала в ДТП в Лондоне 26 августа и была госпитализирована с травмами.

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