В субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в Украину придет ощутимое потепление, температура поднимется до 24 градусов тепла, но ожидаются осадки. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

При этом она отметила, что в северных областях будет прохладнее, чем на остальной территории страны. "По солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября по +15... +20 градусов, 29 сентября до +18... +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже", - отметила она.

Также по словам синоптика, в субботу ожидаются осадки в западных областях, а в воскресенье фронт направит их практически по всей территории страны. "В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях (карта), на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям, в течение дня дожди пройдут от Запада до Востока. И побывают на Севере. Юге и в Центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями", - добавила Диденко.

В Киеве 28 сентября осадков не предвидится, ожидается +17 градусов. 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

"Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы - все в одном кувшине ближайшие выходные", - резюмировала Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в Украине потеплеет до +20 градусов.

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