В России разработали план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове между КНДР и Республикой Кореей. Его уже представили Пхеньяну, Сеулу, Пекину и Вашингтону. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Ранее Москва и Пекин предложили "дорожную карту" корейского урегулирования, которая уже частично реализована: с 2018 года КНДР соблюдает мораторий на ядерные испытания и ракетные пуски большой дальности, а США и Республика Корея стали воздерживаться от проведения совместных крупномасштабных военных маневров.

"С начала этого (2019 - Ред.) года активно продвигаем новую инициативу – "план действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, в котором перечисляются все шаги, которые, по нашему мнению, вовлеченным странам необходимо предпринять вместе и по отдельности, чтобы добиться прогресса не только в военном, но и в политическом, экономическом, гуманитарном измерениях", - сказал Моргулов, комментируя детали новой инициативы.

В России рассчитывают, что после одобрения документа всеми сторонами удастся наладить постоянный механизм многостороннего взаимодействия и добиться реального прогресса в решении проблем Корейского полуострова.

Как сообщала "Страна", США расширили санкции против КНДР. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

При этом в КНДР представили новейший смартфон собственного производства. Его отказались продавать иностранцам.