Помощником нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя работает сын первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно информации на сайте парламента, Никита Шефир оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником депутата Юрия Киселя, который прошел в Раду под 43 номером в списке партии "Слуга народа". Кисель - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Всего у него четыре помощника (Шефир - по срочному трудовому договору на постоянной основе, еще трое на общественных началах).

Юрий Кисель - хозяин строительных фирм из Кривого рога. Он учился в Криворожском горнорудном вместе с братьями Шефирами. С младшим Сергеем - на одном потоке.

Никита Шефир в 2019 году окончил факультет международного бизнеса Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время президентской кампании работал в команде кандидата Владимира Зеленского. "Радио Свобода" в расследовании приводит ряд фото Шефира из социальных сетей. На одном из них он находится в штабе Зе во время выборов, на другом - запечатлен в более неформальной обстановке: на природе в фартуке с надписью "Sex machine" и имитацией полового органа.

Скриншоты: radiosvoboda.org

Видео: YouTube/ Радіо Свобода Україна

Напомним, Сергей Шефир был назанчен первым помощником президента Украины 21 мая. Он не только многолетний бизнес-партнер, но и давний друг нового президента Украины Владимира Зеленского. Был художественным руководителем и автором "Студии Квартал-95".

Также мы писали, что в июне глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не исключает, что вместо него этот госорган может возглавить его первый заместитель Сергей Шефир.