Футбольные чиновники всерьез обиделись на Лео Месси за его критику в свой адрес на Кубке Америки в августе этого года. Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) отклонил апелляцию Ассоциации футбола Аргентины на дисквалификацию Лионеля Месси, сообщает газета Diario UNO со ссылкой на источник.

Напомним, что в августе нападающий был отстранен на три месяца за критику CONMEBOL. Аргентинская ассоциация футбола хотела снизить срок дисквалификации до двух месяцев, но получила отказ.

Таким образом Месси отстранен от участия во всех официальных и товарищеских матчах в составе национальной сборной. Он пропустит три товарищеских матча со сборными Чили, Мексики и Германии. Он также не сможет сыграть в первом матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Помимо этого Месси выписали штраф на $50 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что с Месси что-то не так. Форвард Барселоны пройдет новое медобследование и может опять пропустить игру в Ла Лиге.