После публикации стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Кремле заявили, что надеются, что в отношениях РФ и США до подобного не дойдет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

"Мы, конечно бы, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях (России и США) и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций (обнародование телефонных переговоров глав государств) мы не дойдем", - сказал Песков.

Также он сообщил, что к Кремлю никто не обращался по вопросу публикации расшифровки подобных переговоров, а возможно ли это в теории, сказать однозначно нельзя.

"Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа, здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями", - сказал Песков.

Что касается публикации переговоров Зеленского и Трампа, по словам пресс-секретаря президента РФ, "это исключительно внутреннее дело США", Кремль не собирается в него вмешиваться.

При этом он сказал, что "эта практика (публикация стенограммы переговоров) достаточно необычная, как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "Секретно" или "Совершенно секретно", и, как правило, это не публикуется".

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

Кроме того, впоследствии была обнародована жалоба анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, из-за которой начался скандал.