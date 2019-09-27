В Кабмине хотят разрешить водителям предъявлять водительские удостоверения на смартфонах
Министерство цифровой трансформации Украины собирается реализовать пилотный проект по использованию электронных водительских прав. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные права у себя в смартфоне и показывать, когда вас остановили (полицейские - Ред.)", - сказал он во время презентации бренда цифрового государства в Запорожье в пятницу, транслируемой на YouTube-канале International IT Forum.
Ранее "Страна" писала о том, что с 3 апреля водители Украины не обязаны возить с собой бумажную автогражданку.
Также мы сообщали, что в Украине разрешили оформлять автогражданку ОСАГО через интернет.
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