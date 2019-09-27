В пятницу, 27 сентября, Национальный банк Украины укрепил курс гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 12:00 пятницы курс гривни к доллару США на межбанке укрепился до 24,07 грн/$1.

Напомним, аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$1, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28,0 грн/$1. Таким образом, по прогнозу аналитиков доллар в Украине за три месяца может подорожать на 1,5 грн.

Также мы сообщали, что банкиры рассказали, чего ждут от доллара в конце последней недели сентября.