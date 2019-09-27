Саудовская Аравия объявила о новом визовом режиме, впервые открыв двери для иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии, пишет Reuters.

Детали, касающиеся визового режима, будут обнародованы в пятницу вечером на мероприятии в городе Эд-Диръия. Открытие страны для туризма является ключевым событием в рамках программы реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти.

Власти страны рассчитывают, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест. Доходы от туризма, как надеется королевство, составят до 10% ВВП, отмечается в сообщении.

В священные Мекку и Медину туристов не пустят. Им также нельзя продавать алкоголь, прокомментировал глава управления по туризму Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб. Иностранки смогут снять абайю (длинное черное арабское платье с рукавами), однако откровенная одежда остается под запретом. Оголяться нельзя даже на пляже. Дамам разрешили бывать в королевстве без родственников мужского пола.

Власти начнут принимать заявки на получение туристических виз онлайн от граждан 49 стран (список будет прелставлен позже), начиная с субботы, тогда как граждане не входящих в это число государств смогут обратиться в зарубежные посольства и консульства, сказал председатель совета директоров ведомства Ахмед аль-Хатиб в интервью Bloomberg TV. Цена визы - 80 долларов.

Напомним, что визы в Саудовскую Аравию стали доступны для всех желающих еще в прошлом году.

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