В сети набирает популярность приложение Gradient (Градиент), которое определяет сходство людей с известными селебритиз.

"Страна" решила найти звездных "двойников" среди знаменитостей и исторических личностей для украинских политиков. В новом флешмобе приняли участие президент Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, мэр столицы Виталий Кличко, а также новая команда Зе - глава Офиса президента Андрей Богдан, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Вот какие результаты приложение выдало для звезд в украинской политике:

Зеленский, как считает Gradient, похож на британскую актрису и фотомодель Золотого века Голливуда - Одри Хепберн. По всей видимости, программа считала пронзительный взгляд, яркие черты лица и удачный ракурс.

Вторая попытка также не нашла для Зеленского звездного двойника среди мужчин. Результат - сходство с американской поп-дивой Мадонной.

Премьер-министр Алексей Гончарук, по версии Градиента, - вылитый Леонардо Ди Каприо. Или нет? Что же, пожалуй, в этом случае, свое дело сыграли квадратный тип лица, бородка и костюм.

Глава Офиса президента Андрей Богдан - английский футболист ирландского происхождения Уэйн Руни. Звезда легко может забить гол в ворота с середины поля. Это выглядит не менее впечатляюще, чем зажигательные вечеринки украинского политика в Сен-Тропе.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков похож на британского актера Дэниела Рэдклиффа, который сыграл Гарри Поттера и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер.

Арсен Аваков, сохранивший за собой высокий пост в министерстве МВД, похож на еще одного артиста из поттерианы - рыжеволосого актера Руперта Гринта, который прославился ролью Рона Уизли. Сходство довольно неоднозначное - но так решил "Градиент".

Еще более неординарное решение программа нашла по Петру Порошенко.

Экс-президент Украины, который вчера отметил свой 54-й день рождения, - оказывается, двойник красавчика Орландо Блума из "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.

Отдаленно, что-то есть, если скинуть десяток лет и килограмм. Ну, и убрать палец от лица: киноактер не скрывает свою улыбку.

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман, который недавно предложил украинцам присоединиться к флешмобу "Осень в городе", похож на немецкого футболиста, полузащитника клуба "Реал Мадрид" Тони Крооса.

Правда, в процессе преобразования Гройсману пришлось изменить цвет волос и немного оживить мимику лица.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук похож на российского певца Егора Крида. Удачное попадание программы в плане популярности артистов среди молодежи.

Мэр Киева Виталий Кличко, который борется за свое главенствующее место киевского градоначальника, похож на Элайджа Вуда, который исполнил роль Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". Теперь, особо впечатлительные киноманы, в очередной раз просматривая любимый фильм, смогут представить Кличко в новой ипостаси.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко программа Градиент сравнила с американской актрисой и певицей Анной Кендрик. Правда, для этого политику добавили объема волос и надели в уши серьги в виде колец.

А вот лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко программа несколько польстила, сняв очки, которые прикрывали часть лица, и окрасив волосы в медный. Ну, вылитая Эмма Стоун.

Американская актриса наиболее успешна стала после фильмов "Отличница легкого поведения, "Эта дурацкая любовь", Новый Человек-паук, "Ла-Ла Ленд", "Битва полов" и "Фаворитка". Может, Юлии Тимошенко тоже стоит задуматься о кинокарьере.