Утром в пятницу, 27 сентября, в Киеве инвесторы недостроенного ЖК "Флагман" перекрыли улицу Грушевского. Об этом сообщает "Эспрессо".

Инвесторы ЖК "Флагман" ходят по пешеходному переходу и не пропускают машины. Из-за этого на Крещатике от Бессарабской площади образовалась пробка. Требования протестующих обращены к городской власти, от нее они хотят добиться дальнейшего строительства их жилого комплекса.

Отмечается, что, по данным портала о недвижимости Meget, этот ЖК является "замороженным". По словам инвесторов, они вносили все платежи, но ЖК еще не готов.

ЖК "Флагман" расположен в Киеве, в Днепровском районе, на переулке Лобачевского ,7. По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, заказчиком строительства является ООО "Эверест Плюс". Компания тесно связана с деятельностью "Сити-групп" и "Укогруп", которые уже не один год имеют в своем пассиве большое количество "проблемных" объектов в Киеве.

Фото: espreso.tv

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как осенью прошлого года жильцы незаконно построенных новостроек блокировали Левый берег Киева.

Также мы писали, что 18 сентября на улице Банковой в Киеве под Офисом президента прошел митинг инвесторов, которых обманули нечестные застройщики.