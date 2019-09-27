Вице-премьер Украины, министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Дмитрий Кулеба признал, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

"Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается", - сказал он в интервью "ЕП".

По его словам, Киев должен сосредоточиться не на том, чтобы подавать заявки, а на том, чтобы осуществлять внутренние реформы и внедрять стандарты ЕС, которые позволят достичь взаимосовместимости в отдаленном будущем.

Кулеба подчеркнул, что сегодня Украина имеет беспрецедентное по глубине Соглашение об ассоциации, но при этом не имеет шансов закрепить в нем непосредственно перспективу членства в Евросоюзе.

"Но я вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего ЕС будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - сказал вице-премьер.

Для этого он призвал перестать быть частью "русского мира".

"Нам нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов России, прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - заявил Кулеба.

Как сообщала "Страна", в телефонном разговоре Зеленский и Трамп согласились, что власти ЕС в достаточной степени не помогают Украине. "Наезд" на европейцев начал Трамп.

Ранее о том, что в ближайшие 5-10 лет Украину в ЕС не позовут сообщил председатель парламентское комитета по внешней политике Богдан Яременко.

При этом из-за действующего соглашения об ассоциации с ЕС в Украине могут исчезнуть ряд наименований продуктов, таких как шампанское или сыр фета. Они защищены авторским правом стран-членов Евросоюза.