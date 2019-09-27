Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель бросилась на журналиста и помешала ему задать вопрос главе государства и его заместителю Андрею Богдану. Об этом пишет Радио Свобода.

Сообщается, что журналисты пытались прямо задать вопрос самому Андрею Богдану и его непосредственному руководителю - президенту Владимиру Зеленскому. Речь шла об участии нынешнего главы Офиса президента в переговорах в России в 2013 году, после которых правительство Януковича-Азарова отказалось подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. "Спикер и охрана президента не давали журналисту "Схем" задать вопрос - придерживали его, мешая подойти к президенту и руководителя его Офиса", - говорится в материале.

Юлия Мендель отталкивает журналистов от Андрея Богдана (15:08) и Владимира Зеленского (15:30) Видео: youtube.com

Журналист проекта "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач в Facebook прикрепил скрины видео, на которых видно, что пресс-секретарь Юлия Мендель грубо отталкивает журналиста от Владимира Зеленского и Андрея Богдана.



"Кто может объяснить в какой цивилизованного стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется!?", - написал Ткач.

"На момент когда меня избрали в совет по вопросам защиты свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером показывать как нужно относиться к СМИ", - добавил Ткач.

Фото: facebook.com

Напомним, что в борьбе за права журналистов 112 канала НСЖУ обратится за поддержкой к международному сообществу.

Также мы писали о том, что в ОП после отзыва лицензии у канала 112 заявили о свободе слова и пообещали сменить состав Нацсовета по ТВ.