Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк иронично отреагировал на слухи о своей отставке, которые утром 27 сентября появились в СМИ. Об этом свидетельствует его пост в Facebook.

Александр Данилюк опубликовал ссылку на материал "Обозревателя", который утром 27 сентября со ссылкой на свои источники написал, что секретарь СНБО увольняется, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США.

"Есть еще идеи по поводу трудоустройства?" - написал Александр Данилюк, отметив в статусе, что он "веселится".

Скриншот: Facebook/ Alex Danylyuk

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая. Ранее, в 2016 - 2018 годах Данилюк возглавлял Министерство финансов.

Также мы писали, что в июле, еще до парламентских выборов и назначения нового правительства, Данилюк заявлял об амбициях на кресло премьер-министра Украины.