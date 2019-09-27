В краткосрочной перспективе накопительную пенсионную систему в Украине ждать пока не стоит из-за отсутствия "инфраструктуры" для этого. Об этом сказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина". Она призвала людей уже сегодня накапливать себе на старость.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком велики, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - отметила министр.

Для введения накопительной пенсионной системы сначала нужно создать ее нормативы, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут иметь процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" - в нем также вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила министр.

Она призвала людей самостоятельно откладывать деньги на старость.

"Я скажу такую ​​вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее ", - сказала Соколовская.

В конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Как сообщала "Страна", на Волыне шахтеры рудника Бужанский объявили забастовку, потому что четвертый месяц не получают зарплату. Подземный слесарь Михаил Боруцкий уже сутки находится под землей и отказывается оттуда подниматься, привлекая внимание к сложившейся критической ситуации с деньгами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сферу неформальной занятости. В Зе-команде хотят усилить ответственность за теневую занятость в Украине до 1 декабря 2019 года.