Украинский поп-певец Олег Винник попал в базу скандального сайта "Миротворец".

Винник - это один из самых популярных сегодня эстрадных исполнителей. А "Миротворец" - это ресурс по травле людей, преступления которые судом не доказаны, но сайт считает их преступниками.

В основном это люди, которые поддерживают сепаратистов Донбасса, ездят в Крым через Россию, симпатизируют РФ или просто высказываются против "линии партии" - идеологии майдана и войны на Донбассе.

В последние год-два туда стали заносить людей, неугодных лично экс-президенту Петру Порошенко. Так на "Миротворце" появились Михаил Саакашвили, Юлия Тимошенко, Игорь Коломойский.

Сайт был запущен при предыдущей власти и работает при новой. А его создатель Антон Геращенко на днях стал замминистра внутренних дел. Известно, что после того, как на "Миротворце" появились писатель Олесь Бузина и экс-регионал Олег Калашников, оба были убиты.

Но после того, как сайт опубликовал личные данные европейских журналистов, ездивших в "ЛДНР", поднялся скандал, и "Миротворец" чуть не закрыли. И, хотя его удалось вывести из-под удара, сайт постепенно маргинализировался. Дно было, что называется, пробито, когда в его "базе" появился комик Евгений Петросян.

"Миротворец" в основном заносит в свою базу артистов из России. Но достается и украинцам. "Страна" вспомнила, кто из украинских артистов попадал на этот сайт.

Олег Винник

Винник принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами, и появился в видеоролике с коллегами из России.

Видео с клипом #ВсемМир опубликовано в YouTube на странице организации "МИР 519". В описании ролика говорится: "Очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться! Мир один для всех и другого у нас не будет!"

Кроме Винника, в клипе снялись Владимир Познер, Мирей Матье , Алессандро Сафина, Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, , Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Дмитрий Певцов и другие.

Также Олег Винник снял отдельное обращение, в котором он поет несколько строчек из "Волчицы" и выступает с заявлением: "Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь один в друга. Всем мир!"

После этого данные Олега Винника появились на сайте "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.

Отмечается, что артист стал участником "российской пропагандистской антиукраинской акции "Всем мир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Ирина Билык

Украинская певица попала в базу "Миротворца" за поездку в Крым. Причиной на сайте указано:

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Украинская певица, народная артистка Украины. В августе 2015, нарушив законодательство Украины, посетила ккупированный россией Крым рейсом Москва—Симферополь. Цель нарушения — организация получения дополнительного заработка на временно оккупированной агрессором-россией территории АР Крым".

Поводом для этого стали появившиеся в сети фотографии, где Билык позирует вместе с Филиппом Киркоровым во время фестиваля "Детская Новая волна" в Ялте в августе 2015 года.

Киркоров выложил фотографии с певицей в Instagram. "Продолжение вечера, уже неофициальная часть…… С легендарной Ириной Билык, автором песни "СНЕГ" и с Игорем Крутым, автором песни "РАДОСТЬ МОЯ" – прокомментировал он фото.

Сама Ирина Билык заявила, что в Крым она ездила на венчание близкой подруги, а с Киркоровым встретилась случайно. Об этом она рассказала в открытом письме к Алене Мозговой, которая одной из первых раскритиковала певицу за эту поездку.

"Оправдываться – это удел слабых и виноватых, поэтому не буду... Конечно, жаль тех, кто верит статейкам сомнительных журналистов-"профессионалов". И жаль, что лучшие друзья уходят... надеясь стать европейцами", - написала Билык.

Владимир Быстряков

Известный украинский композитор попал на "Миротворец" в 2018 году за интервью после интервью про Донбасс. Как сообщатся на сайте, внесли его за "публичную антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, публичную поддержку российской агрессии против Украины".

На сайте приводятся выдержки из этого интервью, которые и стали поводом для добавления Быстрякова в базу: "

"Я не знаю, вводил ли он (Путин - Ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет российских войск. Это воюют люди, которые там живут. А на стороне ВСУ воюют "добровольцы" - канадцы, австралийцы, поляки и чехи… Кто хочешь воюют. Ну и что?".

"Сейчас идет засилие западенской культуры. Об этом предупреждал еще в 90-е годы Вячеслав Чорновил: что если мы не придем к федерализации, неминуемо развалится страна, потому что она состоит из очень разных кусков. Западенской культуры, культуры Юго-Востока. И их можно держать в едином государстве только путем толерантности, демократии, признания права всех людей на свободу языка, культуры, религии, самовыражения. Я сейчас публикую свои песни в Facebook и люди пишут: "О, какие песни замечательные! Почему мы их раньше не слышали?". Именно потому, что они написаны на русском языке. Нас вынуждали и вынуждают к внутренней эмиграции. Или говорят "Чемодан-вокзал-Россия!" Ну, известна эта старая песня, когда хотят избавиться от так называемых москалей, или "ваты", "сепаров", и сразу заживем - все нормально. Такое было в свое время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров - в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь".

Сам Быстряков комментировал это так: "На мой взгляд, они скорее разжигают конфликт, чем служат делу мира. Я что политический обозреватель? Агитатор? Меня спросили – я ответил. Или у нас запрещено иметь свое мнение?"

Вадим Писарев

Знаменитый артист балета, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета попал в базу "Миротворца" за "участие в пропагандистских мероприятиях террористической организации ДНР".

В 2015 году Писарев принял участие в постановке фестиваля "Звезды мирового балета", который прошел 21-22 ноября в Донецке. Артист значился в программе мероприятия, как один из членов постановочной группы.

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Также в конце мая 2017-го Писарев вместе с Иосифом Кобзоном были в жюри конкурса "Я люблю тебя, жизнь!" в "ДНР".

Николай Санжаревский

Соилста балета Львовском театре оперы и балета им. С.А. Крушельницкой во Львове внесли в базу скандального сайта "Миротворец" по обвинению в "антиукраинских взглядах".

Санжаревского заподозрили в ведении антиукраинской пропаганды, а также сборе средств для "ДНР". Вскоре после этого СБУ провела обыск в квартире артиста, а его самого вызвали на допрос.

Информацию о взглядах солиста обнародовала активистка из Одессы Елена Добровольская. По ее словам, с начала Майдана страничка Санжаревского "ВКонтакте" репостила записи, где происходившее называлось государственным переворотом. А во время АТО на странице с именем артиста появились репосты записей от лояльных сепаратистам пабликов.

Сам Санжаревский тогда заявил, что потерял доступ к своей странице "ВКонтакте" еще в 2014 году. "18 июня 2014 есть пост на моей странице в ФБ, где я информирую о том, что страница в ВК мной не контролируется", – написал он в Facebook.

Журналистам Санжаревский сообщил, что действительно модерировал группы Антимайдана.

"Я заявляю, что в конце 2013 года и в 2014 году я был администратором страницы под названием "Антимайдан" в одной из соцсетей. Почему я это делал? Возможно, отчасти из-за пропаганды, частично из-за экономических и исторических моих знаний. Я считал, что резкий переход к евроинтеграции для тогдашней экономики страны приведет ко многим негативным последствиям, таким как уменьшение ВВП и обнищание определенной части населения", – рассказал солист Львовской оперы.

По его словам, он действительно регистрировал электронные кошельки, которые искала СБУ – с целью помочь тем, кто страдает от конфликта: "Я считал, что мой долг – помочь, я работаю с детьми. Но мои добрые намерения были использованы не в тех целях. И когда я это увидел, прекратил всякую деятельность".

Спустя семь месяцев дело против Санжаревского было закрыто. Но из-за скандала ему пришлось уволиться из Львовской оперы, и он остался без работы.

Лолита Милявская

Лолита - российская певица, однако родом она из Украины. Ее данные также есть на "Миротворце".

Ей вменяют: "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

В 2016 году Лолиту Милявскую высадили из поезда в Конотопе и отправили обратно в Москву за въезд в Крым через территорию России. Причиной запрета стало ее выступление в Крыму в 2015 году, а именно концерт в Керчи.

Также на "Миротворце" указано, что Лолита выступала в Донецке в июле этого года.

Сама певица объяснила в интервью "Стране" свой визит в Крым тем, что она не хочет участвовать в политических играх.

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я должна объехать и потерять кучу времени - зачем? Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке. Кстати, ни одну табличку на украинском языке там не сняли", - заявила исполнительница.

"Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании", - отметила она.