Военнослужащие ВС Украины прошли в Турции курсы по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами "Bayraktar TB2". Об этом в Twitter сообщил руководитель Генконсульства Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"В турецком Кишане состоялась церемония вручения сертификатов украинским военнослужащим, которые прошли курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2. Очередной пример действия украинско-турецкого стратегического партнерства", - сообщил он.

Отметим, турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 способны применять высокоточные боеприпасы с лазерным наведением MAM-L та MAM-C. Они оснащены двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов. Боевые дроны оборудованы системой автоматического взлета и посадки. "Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета.

Скриншот, фото: Twitter/ Oleksandr Gaman

Напомним, за 10 лет Украина почти вдвое сократила экспорт вооружения.

Также мы писали, что украинская армия приняла на вооружение новую систему обнаружения подлодок.