29 сентября состоялся шестой прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших осталось 9 пар. В этой передаче выбыл Дзидзьо.

Темой последнего вечера стали образы из любимых кинофильмов. Ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль перевоплотились в мистера и миссис Смит. Судьи тоже стали героями фильмов: Франсиско Гомес - шоуменом, Екатерина Кухар - Малефисентой, а Влад Яма- героем фильма "Крепкий орешек". На балконе участников ждали ведущие: Бэтмен - актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и эксперт шоу "Верните мне красоту" Анна Буткевич в образе Женщины-кошки.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и хореограф Дмитрий Дикусар на этой неделе подготовили пасодобль по мотивам сказки "Алиса в стране чудес". Виктория была Красной Королевой, Дмитрий - Безумным Шляпником. Танец поставили под саундтрек из фильма - "Panic! At The Disco - Victorious".

Гомес - 8, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 21 балл от судей.

2. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали румбу под песню "Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow. Они выбрали себе образы кантри-музыканта Джексона Мейна и певицы Элли из "Звезда родилась".

Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 29 баллов.

3. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили ча-ча-ча под пеню "DNCE - Cake By The Ocean" в образах главных героев "Семейки Аддамс" - эксцентричного миллиардера Гомеса и его супруги Мортиши.

Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 29 баллов от судей.

4. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали линди-хоп в образах из фильма "Маска".

Гомес - 6, Кухар - 3, Яма - 5. Всего 14 баллов.

5. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире показали контемпорари. Они танцевали в образах влюбленных - Джека и Розы из оскароносного фильма-легенды "Титаник".

Гомес - 9, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 25 баллов от судей.

6. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в шестом эфире вышли на паркет в образах Джокера и Харли Квин из "Отряда самоубийц". Они танцевали джайв под песню Britney Spears Toxic.

Гомес - 5, Кухар - 8, Яма - 7. Всего 20 баллов.

7. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот танцевали джаз в образах героев бродвейского мюзикла "Чикаго".

Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 30 баллов от судей.

8. Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали танго, а образы использовали из фильма-мюзикла "Мулен Руж".

Гомес - 8, Кухар - 6, Яма - 7. Всего 21 балл.

9. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук перевоплотились в героев Умы Турман и Джона Траволты из фильма "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино. Участники шоу танцевали джайв в образах Винсента Веги и жены Марселласа Уоллеса.

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов.

10. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов танцевали фристайл в современных образах Людмилы Прокофьевны и Анатолия Новосельцева из фильма "Служебный роман".

Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 28 баллов.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей в зоне риска оказались пары: Яровенко-Шоптенко и Дзидзьо-Цыбульская. В итоге шоу покинул Дзидзьо. На прощание он поблагодарил людей, которые надоумили его принять участие в шоу. "Танцы меняют людей, если вам что-то не удается - идите танцуйте!", - сказал он.