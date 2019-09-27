Президент США Дональд Трамп раскритиковал слушания в комитете по разведке палаты представителей из-за его телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, пишет ВВС.

Конгрессмены 26 сентября на протяжении нескольких часов по этому поводу допрашивали и.о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. "То, что демократы делают в этой стране, - это позор", - коротко прокомментировал ситуацию хозяин Белого дома. По словам американского лидера, его оппоненты из Демократической партии предчувствуют грядущее поражение на президентских выборах в 2020 году, в связи с чем придумывают нелицеприятные истории.

25 сентября Белый дом на фоне разрастающегося скандала обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из нее можно сделать вывод, что американский лидер пытался убедить Зеленского провести расследование в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера из-за бизнеса последнего в Украине. В то же время стенограмма не подтвердила подозрений в том, что Трамп увязал проведение такого расследования с предоставлением Украине помощи в размере 400 млн долларов.

Байден является вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Демократы намерены представить это как попытку оказать влияние на американские выборы и грозят Трампу импичментом.

Напомним, что Трамп ищет анонимного информатора, "слившего" содержание его разговора с Зеленским.

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