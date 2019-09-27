В Украине впервые провели кесарево сечение, при котором ребенка приняла сама роженица. Во время операции женщина была одновременно пациенткой и ассистентом для врачей. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Уточняется, что медики пятого киевского роддома более месяца готовились к этой операции. Впервые в мире материнско-ассистованное кесарево сечение состоялось в 2016 году. Это считается расширением прав женщин в родах.

Владислава - уже опытная мама. Дома ее ждут трое деток. Четвертой стала девочка. Впервые она была беременна двойней, малыши появились на свет с помощью кесарева сечения. Таким же образом родился и третий ребенок. Женщина мечтала о том, что четвертые роды пройдут естественным путем, но медики посчитали, что это слишком рискованно для малыша и мамы. Поэтому с врачами Владислава решила испытать новую технологию как для Украины, так и для мира - когда делают кесарево сечение, но процесс максимально приближен к естественному. Дата операции не назначается, ждут, когда ребенок сам решит, что ему пора появиться на свет.

И вот когда время "Ч" пришло, в операционной собралась бригада врачей. Владислава стала полноправным участником процесса. Она обработала руки, так как это делают хирурги и надела стерильные перчатки. После чего ей ввели спинальную анестезию. Это означает, что женщина всю операцию будет находиться в сознании. Ей сделали разрез внизу живота. А дальше ребенок появился на свет благодаря потугам матери.

В Украине впервые происходит подобное кесарево сечение. В мире ребенок таким образом впервые родился в 2016 году. Теперь эту технологию осторожно практикуют в разных странах. И называют это расширением прав женщины в родах.

Это означает, что в родах не врач единолично решает, что будет происходить, а будущая мама вместе с медиками. Владислава убеждена, даже в таком процессе, как кесарево сечение, есть возможность, чтобы женщина была активным участником. А самое главное, что ее не разлучали с ребенком. Свою Аленку она могла прижимать к себе с первых секунд.

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