В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение от отца потерпевшей о том, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь, поступило в полицию 26 сентября в 15:20.

Как сообщила девушка, двое малознакомых лиц предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине злоумышленники изнасиловали потерпевшую.

Во время проведения ряда полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе и ожидают избрания меры пресечения.

Как сообщала "Страна", в Харькове педофил в майке с петухом ударил школьницу, а затем изнасиловал. Ее доставили в больницу, она находится там и сейчас, ее жизни ничего не угрожает, с ней работают психологи.

Напомним, что бандитов, которые выкрали и насиловали девушку в Белой Церкви, взяли под стражу.