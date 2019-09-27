За неделю после ареста бывшего военнослужащего Алексея Белько, который стал известен по мотивам скандального инцидента с так называемым захватом моста Метро в Киеве 18 сентября, что привело к масштабному транспортному коллапсу в столице, за него так и не был внесен установленный судом первой инстанции размер денежного залога.

Информацию об этом "Стране" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Он не вышел (на свободу - Ред.). Информации о внесении залога нет", - отметила спикер надзорного ведомства столицы Надежда Максимец.

Эти сведения подтверждают собеседники "Страны" из пенитенциарной системы. "Белько по-прежнему сидит в ИВС на Косогорном переулке, залог за него не вносился", - указал наш источник.

Напомним, что ранее перед Днепровским райсудом заявили свои ходатайства взять Белько на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир спецподразделения КОРД Николай Путий и глава МВД Арсен Аваков.

Суд отказал им в этом, назначив для "минера" меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой выхода на свободу при уплате залога в размере 288,1 тыс грн. С учетом такого решения Белько был помещен под стражу, где находится вплоть до настоящего времени.

Параллельно стало известно, что защита Белько подала апелляционную жалобу на соответствующее решение суда первой инстанции. 25 сентября информацию об этом журналистам УНН сообщил адвокат подозреваемого Маси Найем.

Напомним, что изначально действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве полиция квалифицировала как особо тяжкую статью в части подготовки к теракту. Однако на следующий день после его задержания мужчине объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 УК Украины) и злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).