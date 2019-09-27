Президент США Дональд Трамп хочет найти и наказать анонимного информатора, сделавшего достоянием гласности содержание разговора между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, опубликовавшая в четверг, 26 сентября, аудиофайл с высказываниями Трампа на частной встрече с американскими дипломатами.

Президент заявил, что информатор никогда не "видел" стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским. Он просто "что-то слышал" и "действовал почти как шпион", уверен Трамп. Президент США добавил, что ему также интересно, кто реально предоставил информатору доступ к содержанию беседы с главой Украины. Этот человек тоже "почти шпион", считает Трамп.

"Вы знаете, что мы делали раньше, когда были еще умными, не так ли? Шпионы и предатели, мы обходились с ним несколько иначе, чем сегодня", - заявил Трамп, вызвав смех в аудитории. Как напоминает агентство AFP, ранее в США шпионы приговоривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

Видео: youtube.com

25 сентября Белый дом на фоне разрастающегося скандала обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из нее можно сделать вывод, что американский лидер призывал Зеленского провести расследование в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера из-за бизнеса последнего в Украине. В то же время стенограмма не подтвердила подозрений в том, что Трамп увязал проведение такого расследования с предоставлением Украине помощи в размере 400 млн долларов.

Напомним, что по данным СМИ, сор из Белого дома вынес не сотрудник администрации, а спецагент ЦРУ.

Также "Страна" разбиралась, что стало понятно из разговора Зеленского и Трампа.