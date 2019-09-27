В Умань, где в эти дни хасиды собираются на празднование иудейского Нового года, прибыл отряд полицейских из Израиля для оказания помощи по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

"В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что отряд состоит из 20 израильских полицейских.

Фото: ch.npu.gov.ua

Напомним, в 2019 году Рош ха-Шана (иудейский Новый год) отмечают 29 сентября - наступит юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится до вечера 1 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что за 40 тысячами хасидов в Умани будут следить 550 полицейских из 12 областей.

Также мы сообщали, что из Украины выдворили шестерых хасидов, которые приехали в Умань встречать иудейский Новый год.