Знаменитый шведский футболист, форвард американкого клуба Лос-Анджелес Гэлакси 37-летний Златан Ибрагимович запустил челлендж в социальных сетях. Он назвал "вызов" - Matrix Challenge, с отсылом на фильм "Матрица".

На видео, размещенном в твиттере футболиста, Ибрагимович сначала набил мяч, а потом начал удерживать его лицом и грудью. Таким образом он сымитировал движение главного героя "Матрицы" Нео, уклоняющегося от пуль.

Нападающий бросил вызов действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, первой ракетке мира мужского большого тенниса Новаку Джоковичу, французскому полузащитнику английского Манчестер Юнайтед Полю Погба и своему агенту Мино Райоле.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Нео возвращается в "Матрицу". Киану Ривз сыграет в продолжении культовой саги.

Напомним, что Златан Ибрагимович рассказал, чего точно не найдут при штурме Зоны 51.